Пора валить: Пашинян ввязался в конфликт с военными, который может помешать ему остаться в кресле премьера

Там, в Армении, весна, говорят. Сразу после Карабаха-Арцаха внимание наше как-то отошло от региона. Единственное, что местные наблюдатели время от времени дивились — как может некто Пашинян до сих пор быть премьер-министром республики после того, что он вытворял во время горячей фазы конфликта. Но на поверхность особо ничего не всплывало. Тот, кто сильно в теме, те пытались не мутить воду. Кто нет — всем было наплевать.

И тут, собственно, сам мосье Пашинян ворвался в русскую новостную повестку каким-то идиотическим заходом про неправильные русские "Искандеры", и тут уже всем стало реально обидно. У нас такие, между прочим, стоят в Калининградской области, и никто ещё не жаловался.

Но, как оказалось, скандальное заявление несостоятельного премьер-министра Армении — это был только писк, который вырвался из-под ковра с бульдогами. Оказалось, что всё гораздо хуже, чем мы думали. Это был знак разворачивающегося мощнейшего конфликта Пашиняна с собственной армией. Нехорошо, что в нём этот господин решил использовать, по сути, антироссийскую риторику. Но бог ему судья. Мы уже видели, как в декабре прошлого года он раскритиковал российские системы радиоэлектронной борьбы, которые якобы не смогли противостоять турецким БПЛА, стоящим на вооружении ВС Азербайджана. Тогда это выглядело спланированной атакой на российский военно-промышленный комплекс. И когда военные "поправили" оценочные суждения гражданского, начались увольнения в Генеральном штабе республики.

Про "Искандеры" — вообще странно, потому что подтверждённых пусков этих ракет нет, есть только факты использования "Эльбруса" и "Точки-У". А ведь именно "Искандерами" и признанием независимости Арцаха Пашинян грозил Азербайджану.

Сегодня конфликт вступил в открытую фазу. Генеральный штаб потребовал отставки Пашиняна. Логично, и давно бы надо было отправить Никола домой — в Америку (или где там у него паспорт).

Удивительное дело — если бы против какого-нибудь другого политика небольшой страны были так настроены улицы, то у него осталось бы мало шансов на выживание политическое. Но Пашиняна так прикрывают США, что он почувствовал себя неуязвимым. Отсюда и его скандальные заявления.

Что касается военных. Как говорит публицист А. Медведев: "… армянские военные — люди невероятно выдержанные. Их сдали, им не давали воевать, им резали бюджеты, им отдавали совершенно предательские приказы, они пытались вопреки всему воевать, их отправляли в отставку, унижали, обвиняли в трусости и неумении воевать. Солдаты-срочники и офицеры голыми руками пытались вырвать победу под ударами "байрактаров" и турецкого спецназа. И они терпели, терпели, терпели. Хотя карабахский разгром был унижением пострашнее понятного нам Хасавюрта. И вот, наконец, они выразили свою позицию".

Естественно, Пашинян начал огрызаться: "Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам: занимайтесь вашим делом — охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить".

Какой грозный. Где ты был, когда азербайджанцы крошили остатки сопротивления непризнанной республики?

Нам всем понятно, что Пашинян как был, так и остался глубоко враждебным, прозападным политиком, причём не совсем адекватным. Рубить сук, на котором сидит, — это надо думать, что ты на самом деле сидишь на совсем другом суку и тебе ничего не грозит.

Но это совсем не так. Если кто и сдерживал армянскую оппозицию, то это именно Москва. И если Москва сейчас решит, что Пашинян — отработанный материал, то самое время ему попрощаться с землёй предков. Потому что его противники практически все выступают за ещё более тесные отношения с Москвой. И не будут делать и говорить вредные глупости. А самому Пашиняну отпущена роль мальчика для битья — ему припомнят всё.

И тут на сцену выходит… Анкара. Которая вдруг (какая неожиданность) начинает осуждать "попытку военного переворота". То есть конкретно вписывается за Пашиняна.

Ой, всё. Значит, все эти годы Пашинян ещё и на интересы Турции работал.

Тогда точно пора валить.

Авторы