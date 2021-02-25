На Украине закрыли дело, из-за которого заблокировали РБК, "Живой журнал" и ещё 400 сайтов

Прокуратура Украины приняла решение о закрытии уголовного дела, в результате которого блокировке подверглись свыше 400 сайтов. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Вслед за этим инициировано расследование в отношении действий районной полиции, которая направила письмо, требующее блокировки соответствующих ресурсов.

"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно — об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности", — цитирует её слова издание "Украинская правда".

Напомним, что решение о введении ограничительных мер вынес суд Голосеевского района Киева по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники"). По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, поводом для этого стало заявление в суд от гражданина, который утверждал, что различные интернет-ресурсы якобы распространяли о нём негативную информацию.

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