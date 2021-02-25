"Родина, встречай!" Дипломаты РФ пешком покинули КНДР, толкая тележку с детьми и вещами по рельсам — видео
Другого маршрута у них не было, поскольку границы до сих пор закрыты из-за пандемии.
Дипломаты и члены их семей пешком покидают КНДР. Видео © МИД РФ
Сотрудникам российского посольства в КНДР и членам их семей пришлось добираться домой очень долгим и непростым путём. Как сообщили в МИД России, восемь граждан страны пересекли границу на дрезине, которую сами же и толкали. Причина таких испытаний — закрытое из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение.
В результате россияне провели 32 часа в поезде, а также два часа добирались до границы на автобусе, а затем им предстоял пеший переход на российскую сторону.
"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге", — сообщило ведомство в своём телеграм-канале.
Отмечается, что после пешего похода на пограничной станции Хасан дипломатов и их родственников встретили коллеги. После этого всех "путешественников" доставили в аэропорт Владивостока.
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