Нет оправданий: плясавшего на Мамаевом кургане студента-тиктокера отчислили из вуза

Тиктокер сплясал на Мамаевом кургане. Видео © Tiktok, ГУ МВД России по Волгоградской области

20-летнего тиктокера Кирилла Ежова, который полуголым станцевал на Мамаевом кургане, отчислили из волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Об этом сообщается на сайте вуза. Молодой человек учился на четвёртом курсе.

"Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может", — прокомментировал инцидент директор Волгоградского института управления Андрей Осипов.

Накануне парня задержала полиция. Свои кривляния Ежов объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков в профиль в "Тиктоке". Незадолго до этого он публично извинился перед горожанами. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Напомним, что скандальное видео было снято на склоне напротив храма Всех Святых у братской могилы, где похоронено около 1500 защитников Сталинграда.

Ранее Лайф писал, что под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами. Сообщается, что прокуратура области проведёт проверку по данному факту.

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