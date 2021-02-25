Число жертв ковида в мире превысило 2,5 млн

В мире зарегистрировано 2 500 770 смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с ковидом. Больше всего смертей от коронавируса было зарегистрировано на территории США, Бразилии, Мексики, Индии и Великобритании.