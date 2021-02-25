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Число жертв ковида в мире превысило 2,5 млн

Общее количество заразившихся перевалило за 112 миллионов.

25 февраля 2021, 17:00

Фото © ТАСС / ZUMA

В мире зарегистрировано 2 500 770 смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с ковидом. Больше всего смертей от коронавируса было зарегистрировано на территории США, Бразилии, Мексики, Индии и Великобритании.

Число заразившихся превышает 112,7 миллиона человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Штатах, Индии, Бразилии, Соединённом Королевстве и России.

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А ранее вирусолог оценил прогноз эксперта ВОЗ о завершении пандемии ковида в 2022 году.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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