Голливудская актриса всю жизнь страдала от постоянной боли, пока не узнала о диагнозе "фибромиалгия"

К 40 годам популярная американская актриса Оливия Манн смогла устроить неплохую карьеру в Голливуде, снимаясь в таких фильмах, как "Люди Икс. Апокалипсис", "Супер Майк" и других. И всё это несмотря на таинственную болезнь, которая терзала её всю жизнь. Звезда постоянно чувствовала себя уставшей, её тело ломило, часто болел живот и актрисе было сложно сконцентрироваться хоть на чём-то, кроме боли, пишет The Sun.

Фото © Instagram / oliviamunn

Оливия долгое время ходила по врачам, и вот им удалось поставить ей неутешительный диагноз: фибромиалгия. Это заболевание, при котором человек испытывает боль по всему телу — в костях, сухожилиях и связках. Зачастую оно помимо перечисленных выше симптомов сопровождается проблемами с памятью и сном. Фибромиалгия не лечится, но правильный образ жизни вместе с таблетками могут помочь с ней жить.

Фото © Instagram / oliviamunn

Теперь Оливия не ест молочные продукты, глютен и сахар, пьёт три литра воды в сутки и занимается в зале. Для неё фитнес и йога — это не способ сохранить красивую фигуру для будущих ролей, а попытка избавиться от боли, наработав хороший мышечный каркас. Приступы боли часто могут вызываться стрессом, поэтому Оливии нельзя нервничать. Она пьёт успокоительное и старается во всём видеть плюсы.

Фото © Instagram / oliviamunn

Я годами проходила различные обследования, но это ни к чему не приводило. Зато теперь у меня есть возможность побороться. Главное — правильно есть и заниматься, не забывать про таблетки и медитацию. Это правда очень важно Оливия Манн

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