Голливудская актриса всю жизнь страдала от постоянной боли, пока не узнала о диагнозе "фибромиалгия"
Теперь Оливия следует всем рекомендациям специалистов, чтобы облегчить своё состояние.
К 40 годам популярная американская актриса Оливия Манн смогла устроить неплохую карьеру в Голливуде, снимаясь в таких фильмах, как "Люди Икс. Апокалипсис", "Супер Майк" и других. И всё это несмотря на таинственную болезнь, которая терзала её всю жизнь. Звезда постоянно чувствовала себя уставшей, её тело ломило, часто болел живот и актрисе было сложно сконцентрироваться хоть на чём-то, кроме боли, пишет The Sun.
Оливия долгое время ходила по врачам, и вот им удалось поставить ей неутешительный диагноз: фибромиалгия. Это заболевание, при котором человек испытывает боль по всему телу — в костях, сухожилиях и связках. Зачастую оно помимо перечисленных выше симптомов сопровождается проблемами с памятью и сном. Фибромиалгия не лечится, но правильный образ жизни вместе с таблетками могут помочь с ней жить.
Теперь Оливия не ест молочные продукты, глютен и сахар, пьёт три литра воды в сутки и занимается в зале. Для неё фитнес и йога — это не способ сохранить красивую фигуру для будущих ролей, а попытка избавиться от боли, наработав хороший мышечный каркас. Приступы боли часто могут вызываться стрессом, поэтому Оливии нельзя нервничать. Она пьёт успокоительное и старается во всём видеть плюсы.
Я годами проходила различные обследования, но это ни к чему не приводило. Зато теперь у меня есть возможность побороться. Главное — правильно есть и заниматься, не забывать про таблетки и медитацию. Это правда очень важно
Выбор редакции
"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка
55-летняя Элизабет Хёрли показала фото в бикини, и фанаты не смогли оторвать взгляд от её груди
Оптическая иллюзия с домом, который вращается за своими "жертвами", оказалась военной разработкой
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
Число жертв ковида в мире превысило 2,5 млн
Комментариев: 0