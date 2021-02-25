Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
Они касаются представителей бизнеса, властных структур и главы республики.
Фото © Zuma / ТАСС
Европейский союз ещё на год продлевает ограничительные меры против Белоруссии. Они распространяются на 88 представителей руководства и бизнеса республики, в том числе её президента Александра Лукашенко, а также семь компаний.
"Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов", — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.
Ранее Лайф сообщал, что США вводят санкции против 43 чиновников Белоруссии. Они представляют собой визовые ограничения в отношении тех граждан республики, кого Вашингтон обвиняет в "подрыве демократии".
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