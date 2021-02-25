Зеленский обсудил со Столтенбергом усиление НАТО в Чёрном море
Генсек заявил, что военный альянс уже начал это делать.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Киев заинтересован в усилении присутствия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём военного альянса Йенсом Столтенбергом.
"Президент отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Чёрном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Чёрном море", — говорится на сайте офиса украинского лидера.
В свою очередь Столтенберг заявил, что военный альянс будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Чёрном море и уже начал это делать. Кроме того, генсек добавил, что НАТО и государства-члены планируют усилить поддержку украинской армии.
Также сообщается, что президент Незалежной пригласил Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы", который состоится в августе. Как указали в Киеве, генсек НАТО "серьёзно рассматривает эту возможность".
Ранее Столтенберг заявил о том, что новая концепция альянса, которую примут на саммите в 2021 году, будет направлена на сдерживание России и Китая. Политик в очередной раз заявил, что РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" — и это требует обновления концепции НАТО.
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