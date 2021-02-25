Красота требует жертв: стало известно, сколько россиянки тратят на косметику

Российский онлайн-сервис доставки продуктов питания и товаров для дома "Самокат" опросил 3737 россиянок, чтобы узнать, по каким критериям они выбирают косметику, сколько тратят на средства для красоты и ухода и почему предпочитают заказывать их в Интернете. Согласно результатам исследования, которое есть в распоряжении Лайфа, более 30% опрошенных женщин увеличили свои расходы на косметику по сравнению с прошлым годом.

По данным экспресс-ретейлера, четверть россиянок (25,6%) призналась, что не готова экономить на косметике даже в случае значительного снижения доходов. Более половины (54,8%) участниц опроса заявили, что обычно тратят на косметику до 5000 рублей в месяц, а каждая шестая — до 10 000 рублей. При этом 46% респонденток отдают предпочтение брендам категории масс-маркета, а 29% выбирают небольших производителей и локальные бренды. Хорошую косметику, по мнению женщин, производят в Корее (36%) и Франции (29%).

"Мы давно исследуем спрос в категории косметических средств и видим здесь особый потенциал для развития. Так, почти половина участниц нашего опроса (46%) отметили, что покупают косметику именно онлайн. А среди причин отказа от покупок в торговых центрах чаще всего называют слишком навязчивых консультантов (36%), большое скопление людей (17%) и отсутствие свободного времени для шопинга (31%)", — рассказал директор по маркетингу "Самоката" Игорь Рожков.

Кроме прочего, исследование показало, что каждая третья россиянка считает косметику хорошим универсальным подарком, который актуален при любом праздничном поводе. В то же время отмечается, что именно в этой категории товаров покупательницы наиболее внимательно относятся к продукту. Так, при выборе косметических средств россиянки в первую очередь ориентируются на отзывы в Сети (26%), изучают их состав (22%) и лишь потом прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых (17%).

А ранее косметолог Марият Мухина дала советы российским женщинам, как избавиться от следов усталости на лице.

Авторы