Косметолог дала советы, как избавиться от следов усталости на лице

Как выявить признаки усталости на лице, а затем и избавиться от них, рассказала косметолог Марият Мухина. Методы отличаются в зависимости от тяжести проявлений.

"Одним из внешних признаков усталости на лице является уменьшение тонуса мышц. Появляются мешки под глазами, шелушение кожи. Есть несколько путей. Во-первых, нужно увеличить слой дермы стимуляторами коллагена. Помогает насыщение кислородом. Если у вас мешки под глазами, вы можете на начальных этапах использовать тонизирующие крема, патчи, которые мешки как раз могут убрать, но не тёмные круги", — рассказала Марият в интервью Лайфу.

По словам косметолога, бороться с тёмными кругами намного сложнее, они требуют особого внимания и ухода.

"Тёмные круги под глазами — это признак усталости, и в случае хорошего сна, прогулок на свежем воздухе они исчезают. Синдром усталости происходит из-за оттока крови в кровеносных сосудах — и они становятся более заметными. Когда человек увеличивает дренаж — баня, сауна, прогулки, сон хороший, отлежался-отоспался, — у него проходит усталость, а если круги под глазами уже длительные — это уже возрастные анатомические изменения, при которых нужно обращаться к косметологу", — объяснила специалист.

В целом для борьбы с последствиями усталости на лице Марият советует изменить "психологический статус". Для этого нужно больше отдыхать.

"Необходимо отдыхать от компьютера, телефонов, гаджетов, отойти от тех негативных эмоций, которые вызывают стресс, напряжение и спазмы лицевых мышц.<...> Можно чередовать крем с кофеином — массаж льдом например. Так же работают крема с ментолом. Они охлаждают и тонизируют, временно помогают убрать симптом, скрыть отёчность. Ещё массажёры, улучшающие тонус вокруг глаз", — дала совет косметолог.

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