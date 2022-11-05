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5 ноября, 11:08
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Кардиолог раскрыл, в каком случае разница в давлении на руках опасна для жизни

Кардиолог Молчанова: Разница в давлении на руках может говорить о серьёзной патологии

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/LbUOh89q4Es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash.com/ CDC</a></p>

Фото © Unsplash.com/ CDC

Разница в артериальном давлении на руках есть и у здоровых людей, но иногда она может говорить о серьёзных заболеваниях сердца. О том, в каких случаях следует немедленно обращаться к врачу, Лайфу рассказала кардиолог Ольга Молчанова.

Если разница не превышает двух миллиметров ртутного столба, то это может быть физиологично, то есть нормально. И, может быть, для здоровых людей это норма. Но, если больше, закрадывается мысль о каком-то заболевании. И в первую очередь думают о таком заболевании, как коарктация аорты, которое нуждается в оперативном лечении, — говорит врач.

Кардиолог советует пройти обследование, если разница в давлении на руках больше двух миллиметров. Отличие в пять-десять миллиметров может говорить о коарктации аорты — врождённом пороке сердца, который повышает риск инсультов и инфарктов. Молчанова заявила, что при такой патологии требуется хирургическое вмешательство.

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Алёна Темирчиева

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