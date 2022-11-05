Кардиолог раскрыл, в каком случае разница в давлении на руках опасна для жизни

Разница в артериальном давлении на руках есть и у здоровых людей, но иногда она может говорить о серьёзных заболеваниях сердца. О том, в каких случаях следует немедленно обращаться к врачу, Лайфу рассказала кардиолог Ольга Молчанова.

— Если разница не превышает двух миллиметров ртутного столба, то это может быть физиологично, то есть нормально. И, может быть, для здоровых людей это норма. Но, если больше, закрадывается мысль о каком-то заболевании. И в первую очередь думают о таком заболевании, как коарктация аорты, которое нуждается в оперативном лечении, — говорит врач.

Кардиолог советует пройти обследование, если разница в давлении на руках больше двух миллиметров. Отличие в пять-десять миллиметров может говорить о коарктации аорты — врождённом пороке сердца, который повышает риск инсультов и инфарктов. Молчанова заявила, что при такой патологии требуется хирургическое вмешательство.