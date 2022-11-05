Сексолог рассказала, как киндер-сюрприз поможет разбудить спящее либидо

Сейчас у многих по разным причинам снизилось сексуальное влечение, однако, как наладить интимную жизнь, знают не все. По словам сексолога Анастасии Яхонт, важно прежде всего понять, почему пропало желание. Эксперт подчеркнула, что даже мелочи могут повлиять на психику. В беседе с Лайфом специалист рассказала, как правильно себя вести в таком случае.

В первую очередь не стоит требовать от себя секса как раньше. Яхонт пояснила, что сейчас либидо может быть снижено из-за тревожных мыслей и гормонов. На это влияют в том числе и роды. Однако не стоит давить на себя и заставлять заниматься сексом через силу. Кроме того, важно баловать себя, например, устроить свидание.

"Как давно ты заботилась о себе, о своём теле, о своём спокойствии? Побудь одна, создай для себя праздник, сходи куда-нибудь, красиво нарядись, скажи своему отражению красивые слова, купи себе цветов, может, аромат новый купи, даже маленькую безделушку, даже киндер-сюрприз. А в конце дня улягся в горячую ванну, наполненную пеной, зажги свечи, включи музыку и погладь себя, поговори с собой, поплачь, подумай о себе, ты — свой центр вселенной", — подчеркнула Яхонт.

Не стоит забывать и про литературу о сексе. Сейчас много книг с эротическими и жаркими сценами, например, советует Яхонт, "Страсть чёрного палача". Эксперт рекомендует окунуться в эту атмосферу и почувствовать, как меняется тело от прочитанного, как играет фантазия.

"Часто мы сконцентрированы на оргазме, на том, чтобы прийти к финишу, и тогда мы считаем секс успешным. А попробуйте наслаждаться процессом, думать о том, где приятнее всего, где в теле хочется погладить, где горит огнём. Живите в моменте этих ощущений, запоминайте их", — призвала сексолог.

Важно также не забывать о прелюдиях. Для этого стоит попросить партнёра о нежности и ласке. Не следует торопиться, лучше гладить друг друга, целовать и ласкать. Можно устроить романтическую обстановку: включить эротическую музыку и зажечь свечи. Нужно наслаждаться друг другом и ничего не требовать от своего тела. Даже если секса не случится, такая практика отлично сработает на сближение. Важно поговорить с близким человеком о том, что бы с ним хотелось попробовать, отметила эксперт.

Сексолог подчеркнула: то, что возбуждало раньше, может и не действовать так же сильно сейчас. Возможно, есть фантазия, которую хочется воплотить в жизнь, или не хватает грубости со стороны мужчины.

Кроме того, Яхонт порекомендовала заняться своей сексуальностью. По её словам, важно "кайфовать от себя", нужно чувствовать, что живёшь. Также стоит попробовать новые ощущения в теле. Для этого эксперт предлагает купить игрушку, горячее массажное масло, плётку или кляп. Таким образом можно разнообразить одинаковый секс.