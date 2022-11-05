В МИД Приднестровья заявили, что проблему с газом невозможно решить без России
В Приднестровье невозможно решить проблему с поставками газа без помощи России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев.
Он считает, что Молдавия забирает себе газ незаконно и распоряжается им неизвестным образом.
"Проблема не в том, что нет газа. Проблема в том, что Молдова его забирает себе незаконно. Россия может дать больше газа, Молдова всё равно заберёт. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями", — заявил Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Ранее в компании "Молдовагаз" заявили о сокращении поставок российского газа с 1 ноября. При этом Приднестровье получит более чем на 40% газа меньше, чем в октябре. Ведь из 5,7 миллиона кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.
По словам Игнатьева, Приднестровье настаивает на том, чтобы газ поставляли в тех объёмах, которые прописаны в контрактах.
"Без участия России добиться справедливости будет сложно", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о получении молдавской компанией госкредита под залог газотранспортной системы для выплат "Газпрому". Средства должны будут вернуть до 1 мая следующего года. В противном случае она лишится всех своих активов и 100%-ной доли в уставном капитале "Молдоватрансгаза".
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