В МИД Приднестровья заявили, что проблему с газом невозможно решить без России

В Приднестровье невозможно решить проблему с поставками газа без помощи России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

Он считает, что Молдавия забирает себе газ незаконно и распоряжается им неизвестным образом.

"Проблема не в том, что нет газа. Проблема в том, что Молдова его забирает себе незаконно. Россия может дать больше газа, Молдова всё равно заберёт. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями", — заявил Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Ранее в компании "Молдовагаз" заявили о сокращении поставок российского газа с 1 ноября. При этом Приднестровье получит более чем на 40% газа меньше, чем в октябре. Ведь из 5,7 миллиона кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.

По словам Игнатьева, Приднестровье настаивает на том, чтобы газ поставляли в тех объёмах, которые прописаны в контрактах.

"Без участия России добиться справедливости будет сложно", — добавил он.