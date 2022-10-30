Бывший премьер Молдавии Кику обвинил нынешнее руководство страны в разрушении экономики

Повышение стоимости кредитов разрушает экономику Молдавии, поскольку делает невозможными любые инвестиции. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Ион Кику. Он обвинил президента Майю Санду в крахе экономической системы.

Годовая инфляция в стране достигла 34,29%, это выше целевого коридора Нацбанка (5–6%) в шесть раз. Чтобы снизить темпы инфляции, в августе регулятор повысил базовую ставку до 21,5% годовых.

"Базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, "существенно" увеличена в четверг в странах еврозоны до 2,25%. Существенно, потому что до этого она была 1,5%. В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции. Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя", — написал Кику в социальных сетях.

Он считает, что предприятиям страны будет трудно конкурировать с учреждениями ЕС, а в итоге это закончится банкротством ряда компаний. Сейчас Молдавия уже столкнулась с ростом цен из-за кризиса. На фоне этого по всей стране проходят митинги.