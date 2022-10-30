Лайф публикует видео с моментом падения мотодельтаплана в Адыгее
Появилось видео падения мотодельтаплана с двумя людьми в Адыгее
Очевидцы сняли на видео момент падения мотодельтаплана в Адыгее. Лайф публикует кадры трагедии.
В Адыгее упал мотодельтаплан с двумя людьми. Видео © LIFE
В ролике видно, что летательный аппарат стремглав летит вниз и падает посреди лесистой местности. Очевидцы столпились на обочине автодороги и стали вызывать полицию и скорую помощь сразу после трагедии. Кто-то даже хотел отправиться на помощь пассажирам мотодельтаплана.
О падении мотодельтаплана в Адыгее Лайф писал ранее. Всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. В результате инцидента погибли два человека.
LIFE