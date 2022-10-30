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30 октября, 10:53

Лайф публикует видео с моментом падения мотодельтаплана в Адыгее

Появилось видео падения мотодельтаплана с двумя людьми в Адыгее

Очевидцы сняли на видео момент падения мотодельтаплана в Адыгее. Лайф публикует кадры трагедии.

В Адыгее упал мотодельтаплан с двумя людьми. Видео © LIFE

В ролике видно, что летательный аппарат стремглав летит вниз и падает посреди лесистой местности. Очевидцы столпились на обочине автодороги и стали вызывать полицию и скорую помощь сразу после трагедии. Кто-то даже хотел отправиться на помощь пассажирам мотодельтаплана.

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О падении мотодельтаплана в Адыгее Лайф писал ранее. Всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. В результате инцидента погибли два человека.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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