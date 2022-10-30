Лавров увидел опасную тенденцию в попытках Германии избежать ответственности за нацизм

Глава МИД России Сергей Лавров назвал опасной тенденцией стремление немецких политиков избежать ответственности за нацизм и события Второй мировой войны.

"Мы уже давно начали ощущать, что они различными методами и в разных выражениях проводят чёткую мысль: "Дорогие коллеги, мы, немцы, со всеми за всё расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны", — сказал он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.

По словам министра, власти Германии пытаются заверить, что их народ всегда будет помнить о том, какие зверства были совершены во время правления Адольфа Гитлера в период Третьего рейха, продолжая при этом утверждать, что они уже "со всеми рассчитались".

Лавров также добавил, что некоторые европейские политики стали "безответственно играть с темой ядерного оружия". В пример он привёл слова главнокомандующего ВВС Германии Герхартца, который призвал натовцев готовиться к ядерной войне.

"Обращаясь к главе российского государства [Владимиру] Путину, он сказал, чтобы наш президент не смел тягаться с ними. Из уст немца это весьма показательное заявление", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он вспомнил и заявление украинского лидера Владимира Зеленского о применении ядерного оружия. Ранее политик назвал ошибкой отказ от его использования, что даже не вызвало никакой осуждающей реакции со стороны его западных партнёров, указал Лавров. По его словам, нацизм "сейчас возрождается достаточно быстро, прежде всего на той самой Украине, поддерживаемой немцами".

При этом политик назвал священной память о периоде, когда погибло огромное количество людей "в силу жертвенности, продемонстрированной советским многонациональным народом". По словам главы российского МИД, именно это и является ключевым отличием русского народа от тех, кто "начинает легкомысленно обращаться с темой ядерного оружия".