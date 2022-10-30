В Южной Корее массово сворачивают развлекательные мероприятия после давки в Сеуле
В Южной Корее после трагедии в Сеуле массово сворачивают все мероприятия, посвящённые празднованию Хэллоуина. Большинство предпринимателей уже сняли афиши, а местные артисты отменяют приуроченные к празднику концерты. По последним данным, количество погибших выросло до 153 человек, сообщает Yonhap News Agency, ссылаясь на информацию, полученную от правительства страны.
Так, агентство SM Entertainment объявило, что хэллоуинская вечеринка, запланированная на воскресенье, не состоится. Многие музыкальные мероприятия, включая Halloween Strike Music Festival – 2022 и Busan One Asia Festival – 2022, также были отменены. Официальный аккаунт BTS в "Твиттере" тоже сообщил о приостановке публикации развлекательного контента. Кроме того, итальянский бренд Gucci заявил, что не будет проводить показ мод Gucci Cosmogonie Fashion Show, который должен был состояться 1 ноября в Сеуле.
В настоящее время в районе Итхэвон закрыто более 100 заведений. В центре Сеула в ближайшее время установят траурные мемориалы в память о погибших. С самого утра люди несут цветы к переулку, где произошла страшная трагедия.
Напомним, всё случилось на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. Как сообщали СМИ, якобы появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость, после чего люди ринулись в том направлении и оказались в западне. В числе погибших — граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
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Getty Images / Chung Sung-Jun