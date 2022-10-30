Число погибших в Сеуле иностранцев выросло до 22 человек

Число иностранцев, погибших в результате давки в центре Сеула накануне вечером, выросло до 22 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Число умерших иностранцев также составило 22 человека (в том числе один с неизвестной национальностью) из 13 стран. Национальности включают Китай, Иран (по четыре человека), Россию (три человека), США, Францию, Австралию, Вьетнам, Узбекистан, Норвегию, Казахстан, Шри-Ланку, Таиланд и Австрию (по одному человеку)", — говорится в публикации.

Со ссылкой на пожарную охрану указывается, что 19 из 82 пострадавших получили серьёзные травмы. При этом число погибших продолжает расти. Также есть данные, что более 3,7 тысячи человек пропали без вести.

Пресс-служба Посольства РФ в Республике Корея подтвердила Лайфу гибель трёх россиянок. Местная полиция опознала всех жертв, с родственниками гражданок РФ уже связались. На данный момент, уточнили в диппредставительстве, известно, что общее число погибших в результате давки составляет 169 человек, включая иностранцев. Сейчас полиция приступила к поиску пропавших без вести по больницам.