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30 октября, 06:58

Капризов установил новый рекорд "Миннесоты", забросив 80-ю шайбу в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил новый рекорд в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:2).

Спортсмен забросил 80-ю шайбу в 144-м матче НХЛ. Таким образом он сумел обогнать по данному показателю Эрика Стаала (189 матчей) и Зака Паризе (189). Сейчас на счету Капризова 11 очков в восьми матчах сезона.

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В прошлый раз Кирилл Капризов установил достижение "Миннесоты" в НХЛ 28 октября в матче с "Оттавой". На его счету гол и голевая передача, что позволило спортсмену набрать 50 очков в лиге при игре в большинстве.

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Twitter / Minnesota Wild

Светлана Оперук

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