Капризов установил новый рекорд "Миннесоты", забросив 80-ю шайбу в НХЛ

Спортсмен забросил 80-ю шайбу в 144-м матче НХЛ. Таким образом он сумел обогнать по данному показателю Эрика Стаала (189 матчей) и Зака Паризе (189). Сейчас на счету Капризова 11 очков в восьми матчах сезона.

Овечкин до четырёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

В прошлый раз Кирилл Капризов установил достижение "Миннесоты" в НХЛ 28 октября в матче с "Оттавой". На его счету гол и голевая передача, что позволило спортсмену набрать 50 очков в лиге при игре в большинстве.