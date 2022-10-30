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Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 00:19

Ферстаппен замахнулся на рекорд Шумахера

Ферстаппен стал лидером квалификации Гран-при Мексики

Нидерландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики — 20-го этапа чемпионата мира по "Формуле-1".

Он смог проехать круг за 1 минуту 17,775 секунды. Второй результат у британского пилота "Мерседеса" Джорджа Рассела, который отстал от лидера на 0,304 секунды. Третьим пришёл его соотечественник и партнёр по команде Льюис Хэмилтон (+0,309).

Если Ферстаппену удастся победить в гонке, он побьёт рекорд "Формулы-1" по количеству первых мест в течение одного сезона. Сейчас у него 13 кубков, столько же было у Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля. Гонка Гран-при Мексики начнётся в 23:00 мск 30 октября.

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Как рассказывал Лайф, ранее Ферстаппен победил на Гран-при США. Заезд прошёл на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас). Тогда его команда досрочно выиграла Кубок конструкторов.

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ТАСС / УЗФ / TORU HANAI

Андрей Григорьев
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