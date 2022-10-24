"Ред Булл" после смерти основателя одержал победу

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на Гран-при США — 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезд прошёл на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Вторым пришёл британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим — монегаск Шарль Леклер из "Феррари". По итогам соревнований "Ред Булл" досрочно стал победителем Кубка конструкторов. У "Феррари" нет теперь математических шансов обойти соперника в зачёте.

Кстати, Ферстаппен повторил рекорд по числу побед в одном сезоне. Он уже в 13-й раз стал первым на этапе Гран-при в этом сезоне, тем самым повторив достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.