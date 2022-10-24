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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 00:19

"Ред Булл" после смерти основателя одержал победу

"Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на Гран-при США — 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезд прошёл на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Вторым пришёл британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим — монегаск Шарль Леклер из "Феррари". По итогам соревнований "Ред Булл" досрочно стал победителем Кубка конструкторов. У "Феррари" нет теперь математических шансов обойти соперника в зачёте.

Кстати, Ферстаппен повторил рекорд по числу побед в одном сезоне. Он уже в 13-й раз стал первым на этапе Гран-при в этом сезоне, тем самым повторив достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Перед заездом почтили минутой молчания память владельца и основателя "Ред Булла". Как рассказывал Лайф, Дитрих Матешиц умер в ночь на 23 октября.

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ТАСС / EPA

Андрей Григорьев
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