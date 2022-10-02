Мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес стал победителем Гран-при Сингапура в рамках "Формулы-1", который завершился 2 октября.
Вместе с ним на подиум поднялись два представителя команды "Феррари" — монегаск Шарль Леклер стал вторым, а Карлос Сайнс из Испании замкнул тройку лучших. Добавим, что именно Леклер стартовал первым. Лидер сезона — Макс Ферстаппен из "Ред Булла" — приехал к финишу седьмым.
Ранее Лайф сообщал, что будущий сезон "Формулы-1" станет рекордным по количеству проведённых этапов. Всего пилотов ждут 24 гонки, а начнётся чемпионат в марте в Бахрейне.
Getty Images / Edmond So / Eurasia Sport Images