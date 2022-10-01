Пилот "Феррари" Леклер выиграл девятую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, 17-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе "Марина-Бэй".

Поул стал для Леклера девятым в сезоне и 18-м в карьере. В ходе квалификации он на 22 тысячных секунды опередил мексиканца Серхио Переса из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Четвёртым стал испанец Карлос Сайнс, представляющий "Феррари". Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли испанец Фернандо Алонсо из "Альпин" и британец Ландо Норрис из "Макларена". Действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" показал лишь восьмой результат.

Гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября. Начало в 15:00 по московскому времени.