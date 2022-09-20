Следующий сезон "Формулы-1" станет рекордным по количеству гонок

Всемирный совет по автоспорту утвердил рекордный по количеству гонок календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Впервые в истории первенство будет насчитывать 24 этапа. Стартовая гонка пройдёт 5 марта в Бахрейне, последняя — 26 ноября в Абу-Даби. Впервые в истории в календаре появится Гран-при Лас-Вегаса, после трёхлетнего перерыва планируется провести этап в Китае.

"24 гонки в календаре — свидетельство роста и привлекательности "Формулы-1" в глобальном масштабе. Добавление новых этапов и сохранение традиционных трасс подчёркивает разумный подход к спорту с нашей стороны", — сказал президент FIA Мохаммед бин Сулайем.