Следующий сезон "Формулы-1" станет рекордным по количеству гонок
Всемирный совет по автоспорту утвердил рекордный по количеству гонок календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
Впервые в истории первенство будет насчитывать 24 этапа. Стартовая гонка пройдёт 5 марта в Бахрейне, последняя — 26 ноября в Абу-Даби. Впервые в истории в календаре появится Гран-при Лас-Вегаса, после трёхлетнего перерыва планируется провести этап в Китае.
"24 гонки в календаре — свидетельство роста и привлекательности "Формулы-1" в глобальном масштабе. Добавление новых этапов и сохранение традиционных трасс подчёркивает разумный подход к спорту с нашей стороны", — сказал президент FIA Мохаммед бин Сулайем.
Добавим, что в общем зачёте нынешнего сезона лидирует действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", набравший 335 очков. Вторым идёт монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (219 баллов), третьим — мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (210).
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