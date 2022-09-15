Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" россиянин Никита Мазепин заявил, что не собирается отказываться от России ради участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее гонщик Сергей Карякин заявил, что пилотов из России не допускают до участия в международных соревнованиях без письменного осуждения специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что другой российский пилот Константин Жильцов поменял спортивное гражданство на израильское ради участия в ралли "Дакар".

"Людей осуждать нельзя. Мы спортсмены. У каждого есть свой выбор, его нужно уважать. Жильцов не единственный, Роберт Шварцман сделал то же самое. Тут стоит вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта, и он для тебя важнее, отказаться от своей страны или нет — каждый выбирает сам, но я этого делать не буду", — сказал Мазепин.