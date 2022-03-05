Команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным и "Уралкалием"

Ранее стало известно, что пилотов из России пообещали допустить до соревнований только при отказе от слова "русский".

Американская команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в "Твиттере" конюшни.

Также был разорван контракт с титульным спонсором "Хааса" — российской компанией "Уралкалий". Она на 100% принадлежит компании "Уралхим", генеральным директором которого является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.