Команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным и "Уралкалием"
Ранее стало известно, что пилотов из России пообещали допустить до соревнований только при отказе от слова "русский".
Американская команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщается в "Твиттере" конюшни.
Также был разорван контракт с титульным спонсором "Хааса" — российской компанией "Уралкалий". Она на 100% принадлежит компании "Уралхим", генеральным директором которого является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.
Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Мазепин дебютировал в "Формуле-1" в прошлом году. За весь сезон он не смог набрать ни одного очка.
ТАСС / picture alliance / HOCH ZWEI