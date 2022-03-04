Российских гонщиков пообещали допустить до соревнований только при отказе от слова "русский"

Ранее гонщикам России и Белоруссии разрешили выходить на трассу в нейтральном статусе.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что российские и белорусские гонщики смогут выступать в соревнованиях только после подписания декларации о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, гонщикам необходимо проявить солидарность с народом Украины и Автомобильной федерацией Украины. Российским и белорусским пилотам запретили исполнять гимны своих стран, а также демонстрировать национальную символику, в том числе и в социальных сетях. Кроме того, запрещено произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия".

Ранее FIA отменила все соревнования под своей эгидой на территории России и Белоруссии. Спортсменам этих стран разрешили выходить на трассу только в нейтральном статусе.