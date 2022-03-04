"Дискриминация зашкаливает": Как в США и Канаде травят русских звёзд мирового хоккея из-за ситуации на Украине Тем не менее наши спортсмены всё равно остаются одними из главных звёзд заокеанской лиги и не намерены опускать руки 3 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / AP Photo / Mary Altaffer, AP Photo/Nick Wass, File, Richard Ulreich/CSM via ZUMA Wire

Ситуация на Украине по-настоящему развязала руки всем спортивным организациям мира. Травля наших атлетов набрала запредельные обороты. Уж если наших паралимпийцев не пустили на Игры в Пекине, о чём вообще тут можно говорить! Главный вопрос — "а в чём они виноваты?" — не волнует ровным счётом никого. Достаётся и тем, кто уже давно и прочно обосновался за океаном, в лучшей хоккейной лиге мира. Лайф рассказывает, как наши звёзды NHL сталкиваются с травлей только лишь из-за того, что они — россияне.

Запредельный уровень расизма

Мы уже давно поняли, что аполитичность спорта — это во многом миф. Но могли ли мы подумать, что дойдёт это и до NHL. Американская система спортивных лиг давно выстроена так, что может существовать абсолютно автономно от решений IIHF, МОК и прочих организаций. В целом она делает это и сейчас, ведь участие российских хоккеистов в матчах чемпионата никто не запрещает.

Оно и понятно. Лига не собирается "выстреливать себе в ногу", ибо ставить крест на Овечкине, Кучерове, Василевском, Капризове, Панарине и других — мера беспрецедентная. Вряд ли её до конца поймут и болельщики, и эксперты. Отпускать дорогостоящих звёзд — тоже история крайне невыгодная. Но не сказать своё "фи" в сторону наших игроков в NHL просто не могут. Прервал молчание на этот счёт известный агент Дэн Мильштейн, среди клиентов которого немало россиян.

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP Photo / Nick Wass

"Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Мы вернулись на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности. Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти", — заявил Мильштейн.

Доходит до того, что игроки начинают переживать за безопасность своих жён и детей, которые остаются дома, пока те — в разъездах. Куда страшнее ситуация, с которой столкнулся один из белорусских игроков. Его партнёры по команде просто взяли и освистали того в раздевалке. Парадокс, не иначе. На этом фоне заявления украинского футболиста Руслана Малиновского о том, что они вместе с Алексеем Миранчуком (украинец и россиянин выступают за "Аталанту") переживают из-за ситуации на Украине и знают мнения друг друга на этот счёт, но у них нет никаких конфликтов, выглядят почти нереально. Однако это так.

Нельзя не вспомнить, что давление на наших в NHL начал легендарный вратарь Доминик Гашек, успевший поиграть даже в нашей родной КХЛ. Чешский голкипер первым выступил за то, чтобы убрать россиян из главной хоккейной лиги мира.

"НХЛ должна немедленно прервать действия контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, её ценности и действия. Это факт", — заявил Гашек.

К слову, лига пока молчит и не собирается двигаться в этом направлении. Ключевым тут может стать слово "пока". Пожалуй, что ждать в этом плане стоит санкций в духе тех, что приняла компания EA Sports, исключившая российские сборные и клубы из симуляторов FIFA и NHL. Думается, что Овечкин и другие российские звезды от этого пострадали не сильно, если вообще это заметили.

Россияне зажигают в NHL

Кирилл Капризов. Фото © ТАСС / Zuma / Richard UlreichNick Wass

Тем временем российские хоккеисты всеми силами показывают, что без них в лиге будет как минимум немного скучновато. Тот же Кирилл Капризов вовсю колотит очки за результативность буквально в каждой встрече и уже догнал Александра Овечкина по этому показателю. Явно его "Миннесота" не сильно обрадуется, если завтра Капризова заставят покинуть США.

Тот же Овечкин продолжает всеми силами штурмовать рекорды лиги по количеству заброшенных шайб и уже приближается к легендарному Яромиру Ягру. Жгут и другие: Артемий Панарин, например, лучший игрок 2 марта во всей лиге, а Илья Сорокин стал первой звездой несколькими днями ранее.

Артемий Панарин. Фото © ТАСС / AP Photo

Хорошо всё и у Кучерова, Василевского и ряда других наших хоккеистов за океаном. И явно болельщики, равно как и тренеры, не хотят, чтобы это заканчивалось. Однако такая тенденция есть. Тот же агент Дэн Мильштейн сообщил, что в молодёжных лигах и клубах ходят разговоры о том, чтобы на предстоящем драфте отказаться от выбора россиян. И всё из-за политики. А главное — то, что тренеры против этого, но публично высказаться о такой ситуации не могут. Как говорится, дома не поймут.

Всё, что сейчас остаётся нашим хоккеистам, — это продолжать делать свою работу, несмотря на все трудности и преграды. В конце концов любая травля рано или поздно закончится. Особенно с учётом того, что в силе и классе наших игроков никто не сомневается, а величие Овечкина или Малкина давно признано абсолютно всеми хоккеистами и экспертами.

Что делать российским хоккеистам в NHL на фоне травли? Продолжать играть Оставить всё это и вернуться в Россию

Авторы Шамиль Гаджиев