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Регион

Как спортсмены во всём мире выступают против изоляции россиян из-за "Операции Z"

Как оказалось, позиция целого ряда мировых федераций пришлась по нраву далеко не всем представителям других, в том числе и западных, стран.

Опубликовано 2 марта 2022, 15:43
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Невин Гальмарини, Даниил Квят, Стэн Коллимор. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков, © Getty Images / Robert Cianflone / Joe Giddens - PA Images

Невин Гальмарини, Даниил Квят, Стэн Коллимор. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков, © Getty Images / Robert Cianflone / Joe Giddens - PA Images

Изоляция и тотальная дискриминация российского спорта только начинается. Спортивные федерации продолжают избавляться от нашей страны, прикрываясь абсолютно политическими заявлениями и "Операцией Z". И пока МОК, FIFA и другие ведут свою атаку, целый ряд спортсменов и видных деятелей начали свою, ибо с такими решениями организаций не согласны. Лайф рассказывает, кто из представителей мирового спорта открыто высказался против решений МОК, FIFA и всех остальных.

"Спорт должен оставаться вне политики"

Перечислить сейчас все виды спорта, где полностью запретили участие россиян, гораздо сложнее, чем назвать те, где нашим спортсменам позволили продолжить состязаться в нейтральном статусе. Например, такое происходит в плавании, автогонках или же в гимнастике. В целом с учётом всего происходящего достаточно неплохой исход. Есть ощущение, что дальше так будет и с многими другими видами спорта, когда все просто поймут, что без России слишком скучно.

Бывший футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор. Фото © Getty Images / Jan Kruger

Бывший футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор. Фото © Getty Images / Jan Kruger

Но если пока в МОК этого не понимают, то уже целый ряд западных спортсменов начинают признавать, что отстранение России как минимум странный шаг. Так, бывший футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор выступил против того, чтобы FIFA и UEFA банили наши сборные и команды.

"Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?" — написал Коллимор в "Твиттере".

Его мнение поддержал известный египетский футболист Мохаммед Абутрика, который провёл за свою сборную более 100 матчей. Он, как и его английский коллега, также не понимает, за что сейчас пострадали российские футболисты, которые никакого отношения к "Операции Z" не имеют.

"Решение об отстранении российских клубов и команд от участия во всех соревнованиях должно сопровождаться запретом для тех, кто связан с Израилем, который годами убивает детей и женщин в Палестине. Вы используете двойные стандарты", — заявил Абутрика.

Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине
Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

Среди тех, кто выступает против отстранения россиян, были не только футболисты. К примеру, сноубордисты Невин Гальмарини и Томока Такуэти также считают, что банить наших спортсменов сейчас ни к чему. Впрочем, обратное мнение можно встретить у других представителей этого вида спорта. В частности, против участия россиян высказываются немец Штефан Баумайстер, итальянец Роланд Фишналлер и ряд других сноубордистов.

Швейцарский спортсмен Невин Гальмарини. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Швейцарский спортсмен Невин Гальмарини. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Забавно и то, что некоторые европейские спортсмены и тренеры лишь в прессе и открытых источниках показывают свой "героизм", а вот в разговоре с нашими придерживаются гораздо более сдержанных позиций. Именно об этом "Матчу" рассказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

"В личной беседе мы говорили с финским тренером, с немецкими сервисерами. Многие выражают недоумение, спрашивают, почему нас не допускают. Для них это тоже непонятно. Другое дело, что это частные разговоры. Политики вмешиваются в спорт, политизируя обстановку", — заявил Бородавко.

Юрий Бородавко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Бородавко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Против политизации спорта выступил и один из первых отечественных пилотов в истории "Формулы-1" Даниил Квят. Наш автогонщик обратился к МОК и выразил позицию, что именно спортсмены в сложные и непростые времена могут помочь объединиться всему миру.

"Я очень надеюсь на мирное решение ситуации на Украине и на то, что мы всё сможем в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров путём уважительного диалога. Меня ужасает конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооружённые конфликты и войны влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным миром", — написал Квят.

Даниил Квят. Фото © Getty Images / Mark Thompson

Даниил Квят. Фото © Getty Images / Mark Thompson

Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"
Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"

Однако услышать можно не только миролюбивые призывы. Так, видные в прошлом отечественные спортсмены призывают дать жёсткий ответ не только МОК, но и его руководителю Томасу Баху. Он, кстати, ещё несколько недель назад активно выступал против каких-либо ограничений только лишь по национальному признаку.

"Идёт прямое нарушение всех законов в международных федерациях. Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит. Здесь ещё можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов. Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а ещё больше разжигают ситуацию", — заявил двукратный олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Васильев.

Спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Впрочем, находятся и те спортсмены, кто яро выступает за отстранение наших. Это, например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо и украинские спортсмены. Некоторые из них особо не стесняются выражений, комментируя данную ситуацию. Однако в большинстве своём звёзды мирового спорта достаточно сдержанно высказываются о происходящем. Куда активнее они говорят о самой "Операции Z", но там мы уже, как говорится, всё слышали и знаем.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
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