Как спортсмены во всём мире выступают против изоляции россиян из-за "Операции Z" Как оказалось, позиция целого ряда мировых федераций пришлась по нраву далеко не всем представителям других, в том числе и западных, стран. 5920 5920 Невин Гальмарини, Даниил Квят, Стэн Коллимор. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков, © Getty Images / Robert Cianflone / Joe Giddens - PA Images

Изоляция и тотальная дискриминация российского спорта только начинается. Спортивные федерации продолжают избавляться от нашей страны, прикрываясь абсолютно политическими заявлениями и "Операцией Z". И пока МОК, FIFA и другие ведут свою атаку, целый ряд спортсменов и видных деятелей начали свою, ибо с такими решениями организаций не согласны. Лайф рассказывает, кто из представителей мирового спорта открыто высказался против решений МОК, FIFA и всех остальных.

"Спорт должен оставаться вне политики"

Перечислить сейчас все виды спорта, где полностью запретили участие россиян, гораздо сложнее, чем назвать те, где нашим спортсменам позволили продолжить состязаться в нейтральном статусе. Например, такое происходит в плавании, автогонках или же в гимнастике. В целом с учётом всего происходящего достаточно неплохой исход. Есть ощущение, что дальше так будет и с многими другими видами спорта, когда все просто поймут, что без России слишком скучно.

Бывший футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор. Фото © Getty Images / Jan Kruger

Но если пока в МОК этого не понимают, то уже целый ряд западных спортсменов начинают признавать, что отстранение России как минимум странный шаг. Так, бывший футболист сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор выступил против того, чтобы FIFA и UEFA банили наши сборные и команды.

"Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?" — написал Коллимор в "Твиттере".

Его мнение поддержал известный египетский футболист Мохаммед Абутрика, который провёл за свою сборную более 100 матчей. Он, как и его английский коллега, также не понимает, за что сейчас пострадали российские футболисты, которые никакого отношения к "Операции Z" не имеют.

"Решение об отстранении российских клубов и команд от участия во всех соревнованиях должно сопровождаться запретом для тех, кто связан с Израилем, который годами убивает детей и женщин в Палестине. Вы используете двойные стандарты", — заявил Абутрика.

Среди тех, кто выступает против отстранения россиян, были не только футболисты. К примеру, сноубордисты Невин Гальмарини и Томока Такуэти также считают, что банить наших спортсменов сейчас ни к чему. Впрочем, обратное мнение можно встретить у других представителей этого вида спорта. В частности, против участия россиян высказываются немец Штефан Баумайстер, итальянец Роланд Фишналлер и ряд других сноубордистов.

Швейцарский спортсмен Невин Гальмарини. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Забавно и то, что некоторые европейские спортсмены и тренеры лишь в прессе и открытых источниках показывают свой "героизм", а вот в разговоре с нашими придерживаются гораздо более сдержанных позиций. Именно об этом "Матчу" рассказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

"В личной беседе мы говорили с финским тренером, с немецкими сервисерами. Многие выражают недоумение, спрашивают, почему нас не допускают. Для них это тоже непонятно. Другое дело, что это частные разговоры. Политики вмешиваются в спорт, политизируя обстановку", — заявил Бородавко.

Юрий Бородавко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Против политизации спорта выступил и один из первых отечественных пилотов в истории "Формулы-1" Даниил Квят. Наш автогонщик обратился к МОК и выразил позицию, что именно спортсмены в сложные и непростые времена могут помочь объединиться всему миру.

"Я очень надеюсь на мирное решение ситуации на Украине и на то, что мы всё сможем в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров путём уважительного диалога. Меня ужасает конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооружённые конфликты и войны влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным миром", — написал Квят.

Даниил Квят. Фото © Getty Images / Mark Thompson

Однако услышать можно не только миролюбивые призывы. Так, видные в прошлом отечественные спортсмены призывают дать жёсткий ответ не только МОК, но и его руководителю Томасу Баху. Он, кстати, ещё несколько недель назад активно выступал против каких-либо ограничений только лишь по национальному признаку.

"Идёт прямое нарушение всех законов в международных федерациях. Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит. Здесь ещё можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов. Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а ещё больше разжигают ситуацию", — заявил двукратный олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Васильев.

Спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Впрочем, находятся и те спортсмены, кто яро выступает за отстранение наших. Это, например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо и украинские спортсмены. Некоторые из них особо не стесняются выражений, комментируя данную ситуацию. Однако в большинстве своём звёзды мирового спорта достаточно сдержанно высказываются о происходящем. Куда активнее они говорят о самой "Операции Z", но там мы уже, как говорится, всё слышали и знаем.

Авторы Шамиль Гаджиев