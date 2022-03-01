Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z" Целый ряд крупных спортивных федераций, забыв про принцип "спорт вне политики", решил оставить нашу страну без крупных стартов. Фото © Getty Images / Mark Thompson

"Операция Z", которая продолжается в эти дни на Украине, серьёзно изменила происходящее во всём мире. Она уже повлияла на введение целого ряда санкций, курс валют и многое другое. И даже спорт, который как бы "вне политики", не остался в стороне. Федерации и спортивные организации друг за другом отменяют крупные старты на территории нашей страны. Лайф напоминает всем болельщикам, какие соревнования уже не состоятся в России в этом году.

Футбол. Финал Лиги чемпионов и матчи сборной России

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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был стать украшением этого сезона в главном турнире Старого Света. Пусть наших клубов там бы не было, но события ждали, кажется, все. Однако на фоне операции России на Украине UEFA очень быстро, буквально на следующий день после её начала, принял непростое для себя решение: финал из Петербурга переезжает в Париж.

Примечательно, что в релизе UEFA поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона. Что же до Петербурга, то там с решением чиновников из Ньона согласны не были, но и опротестовывать его не намерены. Важный вопрос: будет ли Петербург бороться за следующие финалы? Ответа на него сейчас не даст никто. Следующий финал уже точно в Стамбуле, затем идут Лондон и Мюнхен. До 2025 года всё плотно расписано.

Отстранению подверглась и футбольная сборная России. Первоначально предполагалось, что команда будет играть матчи на нейтральном поле без флага и гимна. Однако вечером 28 февраля FIFA объявила об исключении российской сборной из всех турниров.

"Формула-1". Гран-при России

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Ещё одно крупное и масштабное событие обойдёт стороной Россию. Этап Гран-при гонок "Формула-1" должен был в последний раз пройти в Сочи и переехать в Ленинградскую область. Теперь же руководство "королевских гонок" приняло решение этап отменить. Красиво попрощаться с "Формулой-1" в этом году у Сочи не получится.

"В четверг вечером "Формула-1", Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", — говорится в заявлении "Формулы-1".

Финал Кубка мира по лыжным гонкам

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Грандиозный праздник лыжного спорта в конце марта должна была принимать Тюмень, однако в FIS решили, что из-за ситуации на Украине Россию нужно такого события лишить. При том что этапы в нашей стране не проводились уже достаточно давно. Разумеется, что моментально они переехали в... Норвегию. Совпадение? Ответ вы знаете сами.

После отмены этапа в Тюмени чиновники FIS и именитые спортсмены практически в один голос заговорили о том, что нужно отстранить от участия в этапах Кубка мира и всех наших спортсменов. Дескать, нам их жалко, но что поделать... Действительно. И никто ведь в этот момент не смотрит на то, что Наталья Непряева — уверенный лидер Кубка мира. Да и Александр Большунов очень высоко.

Чемпионат Европы по кёрлингу

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Достаточно необычное для нашей страны событие должна была принять в этом году Пермь. Примечательно, что для России это был бы первый континентальный турнир в истории, который она организовала бы. Однако теперь нашей стране придётся перейти в режим ожидания. Вероятнее всего, заберут себе его Швеция или Шотландия. Страны, где чаще всего в последние годы и проходил турнир.

Всемирная шахматная олимпиада

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Принимать её должны были два города — Москва и Ханты-Мансийск. Для последнего, к слову, далеко не первое подобное мероприятие. Важно отметить и то, что соревнования изначально должны были пройти ещё в 2020 году. Теперь же неизвестно, когда об этом можно будет вновь говорить. К тому же нашим спортсменам предстоит играть без флага и гимна.

Матчи Евролиги и "Спартака" в Лиге Европы

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Вслед за FIFA все российские клубы из международных соревнований исключила и UEFA. А это означает, что пробившийся в 1/8 финала Лиги Европы московский "Спартак" так и не встретится с "Лейпцигом", хотя первоначально ожидалось, что встреча может состояться на нейтральном поле. Не получится поиграть и у российских команд в баскетбольной Евролиге, где выступление наших клубов временно приостановили.

Самбо и бокс

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На аналогичные шаги пошли и в мире единоборств. Так, Международная федерация самбо (FIAS) приостановила проведение всех мероприятий в РФ и Белоруссии. Примечательно, что в мае планировалось проведение чемпионата Европы по самбо в Свердловской области. А вот Всемирный боксёрский совет до особого уведомления решил не признавать или не утверждать бои в нашей стране.

Российские биатлонисты досрочно завершили сезон

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На фоне событий в Незалежной дальше всех по отношению к нашим спортсменам пошёл IBU. Организация решила, что российские биатлонисты должны выступать в нейтральном статусе до конца сезона. Такой шаг, естественно, не мог устроить россиян. В итоге СБР не согласился с этим решением и объявил о том, что наши спортсмены на последние этапы Кубка мира не поедут.

В очередной раз всемирные спортивные организации друг за другом показали, что принцип "спорт вне политики" остался где-то в книжках и мало общего имеет с реальным положением дел. Сейчас крупные старты в нашей стране отменяются, но когда-нибудь они обязательно вернутся! Мы не сомневаемся.

Авторы Шамиль Гаджиев