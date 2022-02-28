Задачка для ФИФА: Как Польша, Швеция и Чехия отказались играть со сборной России по футболу в стыках ЧМ-2022 Весь футбольный мир замер в ожидании официальных решений по тому, как именно определится судьба путёвки на главный турнир четырёхлетия 27 февраля, 21:40 Обложка © Getty Images / Masashi Hara — FIFA / FIFA

Ситуация на Украине, казалось бы, должна обойти спорт стороной. Однако за происходящим наблюдает буквально каждый атлет и игрок. К слову, происходит всё это буквально за месяц до того, как сборной России предстоит проводить свой стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катар. Но вот лишь один нюанс: играть не с кем. Все соперники, даже потенциальные, уже заявили о том, что играть с нашими не будут. Лайф рассказывает, что произошло, и как ФИФА будет выходить из этой ситуации и решать, кому ехать на чемпионат мира.

Отказ Польши, Швеции и Чехии

Сборная Чехии. Фото © Getty Images/Matthew Lewis - UEFA/UEFA

Для начала напомним: 24 марта сборной России предстоит (пока будем говорить так, ибо никаких решений ФИФА не приняла) играть с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022. Встреча должна была изначально пройти на стадионе "Динамо" в Москве, но позднее стало известно, что из-за "Операции Z" пройдёт она на нейтральном поле. В целом, казалось бы, очень неплохой вариант.

Однако своё слово резко начали говорить наши ближайшие соперники. И ладно бы только сборная Польши, которая с Россией точно сыграет. Но ведь и чехи со шведами, которым предстоит сразиться между собой и лишь после этого выйти на победителя нашей пары, тоже уже не постеснялись выступить с резкими заявлениями. Первыми в этом вопросе были поляки.

"Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России", — написал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Мгновенно на это отреагировал лучший футболист мира по версии ФИФА, нападающий Роберт Левандовский, который поддержал позицию Кулеши. Позднее свою солидарность выразил вратарь Войцех Щесны. Он, кстати, уже и к ФИФА успел "обратиться" с вопросом, хватит ли у них сил и духа, чтобы не пустить Россию на ЧМ и вообще закрыть ей туда дорогу.

Посыл поляков поддержали сборные Швеции и Чехии. Месседж один и тот же: из-за ситуации на Украине с Россией национальные команды играть не собираются. Кажется, фраза "спорт вне политики" тонет где-то далеко за пределами здравого смысла. В итоге сейчас ситуация выглядит так: матчи запланированы и должны быть, но играть элементарно не с кем. Абсурд.

Что будет делать ФИФА?

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Вся сложившаяся ситуация делится на несколько этапов. Первый: что делать с матчем Россия — Польша? Последние не собираются играть с нашими ни в каком месте. Хоть на Юпитере — всё равно нет. Сами поляки не стесняются говорить о том, что даже на техническое поражение они готовы. Лишь бы не играть с Россией.

Дисциплинарный кодекс ФИФА говорит нам следующее: если команда отказывается выходить на матч или продолжать его — её ждёт штраф и техническое поражение. Получается, что Польшу мы уже прошли? Тогда двигаемся дальше: что будет со следующей игрой против победителя пары Чехия — Швеция? С учётом заявлений обеих сборных — то же самое, что и с поляками, — победа наших, даже без выхода на поле.

Исходя из этого, мы имеем следующее: сборная России вышла на чемпионат мира. "Все на Никольскую!", как говорится в известном меме. Однако всем и без лишних пояснений понятно, что просто так пустить сборную России на чемпионат мира никто не позволит. ФИФА на это не пойдёт, даже несмотря на собственные же правила.

Тут на ум приходит история из 1992 года, когда из-за политических событий на Евро-1992 не поехала сборная Югославии. Вместо них на турнир отправилась команда Дании, ставшая неожиданно для всех чемпионом. Самое парадоксальное, что решение о снятии югославов в УЕФА приняли за 12 дней до старта турнира. ФИФА в этом вопросе (вроде бы) более последовательна, но ожидать чего угодно можно и от них.

Теперь перед ФИФА стоит настоящая задача со звёздочкой. Такие не решаются просто так. Президенту организации Джанни Инфантино сейчас нужно найти какое-то невероятно компромиссное решение, чтобы все остались довольны. Либо как-то уговорить поляков, чехов и шведов поменять мнение относительно игр с Россией, либо же придумывать что-то ещё.

Добавим немного плохого, но исключать того, что решением станет обычная дисквалификация нашей команды не стоит. И здесь перед нами встаёт яркий пример Петербурга, у которого просто взяли и забрали финал Лиги чемпионов. Так что готовым нужно быть ко всему. Слово за ФИФА. Той самой организацией, которая ещё четыре года назад не стеснялась говорить максимально красивые эпитеты о России и её футболе.

Какое решение примет ФИФА? Технические поражения полякам и всем остальным, и Россия едет на ЧМ ФИФА придумает вариант, при котором все матчи состоятся Сборную России не пустят на ЧМ-2022

Авторы Шамиль Гаджиев