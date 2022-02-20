Как СМИ спекулируют на теме "вторжения" на Украину и "отменяют" соревнования в России Впрочем, паниковать не стоит, ибо проведению крупных стартов в нашей стране совершенно ничего не грозит. 19 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Тема российского "вторжения" на Украину — одна из главных и самых любимых для спекуляций у западных СМИ. Странных слухов, которые появляются на этот счёт, огромное количество. Дошло даже до темы спорта, хотя, казалось бы, при чём тут вообще это. Но тем не менее они раз за разом появляются. Лайф рассказывает, как в СМИ публикуются странные фейки, которые "отменяют" в России крупные спортивные мероприятия.

Под "угрозой" финал Лиги чемпионов

На минувшей неделе британское издание Football London выкатило инсайд о том, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Всё из-за того, что чиновники организации пристально следят за развитием событий и возможным "вторжением" российских войск на Украину. По традиции издание не забыло упомянуть и про "100 тысяч русских солдат на границе", весь остальной набор фейков зачерпнули.

Опирается издание и на тот факт, что УЕФА в последние годы уже применял практику переносов финала Лиги чемпионов. Однако тогда это было связано с коронавирусом и не было никаких "вторжений". Так без решающего матча остался Стамбул.

Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Впрочем, удивляться появлению такого "инсайда" не стоит. Британские СМИ активнее всех иных спекулируют на теме "вторжения". Кроме того, не стоит забывать, что Лондон никогда не был против того, чтобы принять у себя любое крупное футбольное событие. Особенно с учётом того, что на "Уэмбли" слишком редко проходят хоть какие-то матчи. Нечто похожее было, к слову, и в 2018 году, когда Россия готовилась принять лучший чемпионат мира в истории, а в Англии громче всех кричали на тему того, что неплохо было бы турнир забрать себе.

УЕФА, к слову, и в этот раз достаточно оперативно отреагировал на вброс британского издания, дав краткий, но отвечающий на все вопросы комментарий.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется", — заявили в УЕФА порталу Metaraitings.

Переживать нашим болельщикам не стоит. 28 мая финал точно пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге, а на минувшей неделе в городе отметили важную в этом смысле дату: 100 дней до решающей игры. Так что Россия спокойно проведёт ещё один грандиозный праздник футбола и сделает это по традиции великолепно.

Под "угрозой" финал Кубка мира по лыжам в Тюмени

Подготовка лыж в вакс-кабине. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

От "вторжения" неожиданно может пострадать и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Причём это будет не рядовой этап, а финальный, где будут вручаться награды победителям сезона. Ежегодно финал Кубка мира — большой праздник для всех. Так что Россия и Тюмень в приятном ожидании грандиозных стартов.

Однако у портала fasterskier.com на этот счёт есть свои "инсайды". Сославшись на слова директора по лыжным гонкам FIS Пьера Миньери, издание выдало информацию о том, что из-за возможного напряжения ситуации между Россией и Украиной у Тюмени могут забрать финальный этап Кубка мира.

Возникает сразу же вопрос: а где тогда проводить? И тут всплывают два варианта: Норвегия или Швеция. Стоит ли этому удивляться? Нет. Ибо скандинавские страны, во-первых, с удовольствием заберут наш праздник себе, а во-вторых, просто изначально не рады тому, что в России пройдут какие-то крупные соревнования. Впрочем, у FIS, как выяснилось позже, на этот счёт совсем иные планы.

"Однако до тех пор, пока безопасность всех на Кубке мира и вокруг него будет обеспечена и это будет возможно с точки зрения логистики, мы не будем менять наши планы", — говорится в сообщении FIS.

Так что и Тюмень может спать спокойно и готовиться к решающему старту сезона, который примет центр "Жемчужина Сибири". Однако тот факт, что западные СМИ получили новый повод для того, чтобы "забрать" старты у России, не может не привлекать к себе внимание. Особенно с учётом того, на каком уровне сейчас политизация спорта.

Авторы Шамиль Гаджиев