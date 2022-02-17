"Недруги пытаются надавить долгое время": Биатлонист Шипулин рассказал, как спорт становится полем для информационных войн

Российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин в ходе круглого стола "О спорт — не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн", организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), рассказал, как происходит политизация спорта и с какими вызовами в этой ситуации сталкиваются наши спортсмены.

Шипулин назвал проблему политизации спорта, особенно во время Олимпиад, очень важной для всей нашей страны.

"На Россию много наших недругов пытаются надавить уже долгое время. И надавить со стороны спорта легче всего. Как бывший спортсмен и теперь уже государственный деятель, я всё больше понимаю инструменты, которыми пользуются разные государства, чтобы в той или иной степени подавить нашу страну", — заявил Шипулин.

Спортсмен отметил радостный момент, который касается того, что российские болельщики всегда прекрасно видят то, как у спортсменов пытаются незаслуженно и просто так забрать олимпийскую медаль. Парламентарий заметил, что происходит это достаточно часто, и вспомнил пример биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили нескольких медалей, однако суды по-прежнему не могут доказать его вину в употреблении допинга.

По словам Шипулина, российские спортсмены регулярно сталкиваются с самыми разными провокациями со стороны спортивных чиновников, а в ситуации с Камилой Валиевой можно увидеть "невооружённым глазом" попытку политизации спорта. В этом его поддержал лыжник Александр Легков, по мнению которого, результаты её декабрьской пробы были озвучены на Олимпиаде специально для того, чтобы "сломить дух" наших спортсменов, в частности Валиевой.

Кроме того, Легков вспомнил свою историю, когда его сначала лишили золота Сочи-2014, но потом он был оправдан. Спортсмен рассказал, как за четыре года был вынужден сдать 156 раз тесты на допинг, что впоследствии пригодилось в борьбе за возвращение золотой медали Олимпиады в Сочи. Он также отметил, что не давал каких-либо комментариев на счёт возможной дисквалификации, что помогло ему впоследствии в европейских судах.

"Нужно было бороться за медаль и за жизнь. Для меня медаль была как жизнь. Я знаю только то, что все наши спортсмены чистые, бегают и соревнуются на своём здоровье", — заметил Легков.