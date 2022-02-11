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Официально: Допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат

Несмотря на это, 9 февраля со спортсменки было снято временное ограничение и она сможет продолжить выступление на Олимпиаде.

11 февраля, 03:14

Камила Валиева ТАСС / Валерий Шарифулин

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Уточняется, что именно по этой причине награждение фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине было перенесено. В ITA добавили, что допинг-проба Валиевой показала наличие триметазидина. Несмотря на это, 9 февраля со спортсменки было снято временное ограничение и она сможет продолжить выступление на Олимпиаде.

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Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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