Официально: Допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат

Уточняется, что именно по этой причине награждение фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине было перенесено. В ITA добавили, что допинг-проба Валиевой показала наличие триметазидина. Несмотря на это, 9 февраля со спортсменки было снято временное ограничение и она сможет продолжить выступление на Олимпиаде.