Официально: Допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат
Несмотря на это, 9 февраля со спортсменки было снято временное ограничение и она сможет продолжить выступление на Олимпиаде.
Камила Валиева ТАСС / Валерий Шарифулин
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA).
Уточняется, что именно по этой причине награждение фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине было перенесено. В ITA добавили, что допинг-проба Валиевой показала наличие триметазидина. Несмотря на это, 9 февраля со спортсменки было снято временное ограничение и она сможет продолжить выступление на Олимпиаде.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.
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