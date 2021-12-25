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Тотальное превосходство: Фигуристка Валиева стала чемпионкой России с оценками выше мирового рекорда

Второй результат показала Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова.

25 декабря, 17:57
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

15-летняя фигуристка Камила Валиева выиграла золотую медаль на чемпионате России. Турнир проходил на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

В короткой и произвольной программах, а также в сумме Валиева получила от судей оценки выше мирового рекорда. При этом новые достижения россиянки официально зарегистрированы не будут. Дело в том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не признаёт рекорды, установленные на национальных турнирах.

В сумме Валиева набрала 283,48 балла. Серебряную медаль выиграла бронзовая призёрка ЧМ-2021 Александра Трусова (248,65). Бронзу завоевала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева заняла седьмое место (224,40).

Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Ранее Лайф сообщал, что в танцах на льду чемпионами России второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин впервые золото выиграл Марк Кондратюк, в соревнованиях спортивных пар не было равных действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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