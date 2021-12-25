В короткой и произвольной программах, а также в сумме Валиева получила от судей оценки выше мирового рекорда. При этом новые достижения россиянки официально зарегистрированы не будут. Дело в том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не признаёт рекорды, установленные на национальных турнирах.