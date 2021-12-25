Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании
В обеих программах, а также в сумме они получили оценку выше мирового рекорда.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на первенстве России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
В обеих программах, а также в сумме Мишина и Галлямов получили оценки выше мирового рекорда. При этом их новые достижения официально зарегистрированы не будут. Международный союз конькобежцев (ISU) не признаёт рекорды, установленные на национальных турнирах.
В сумме Мишина и Галлямов набрали 243,74 балла. Серебряные медали выиграли действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Бронзу завоевали трёхкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
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