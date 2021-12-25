Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на первенстве России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

В обеих программах, а также в сумме Мишина и Галлямов получили оценки выше мирового рекорда. При этом их новые достижения официально зарегистрированы не будут. Международный союз конькобежцев (ISU) не признаёт рекорды, установленные на национальных турнирах.