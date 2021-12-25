Три очка Бэйлена принесли "Трактору" победу над "Барысом" в КХЛ
Также результативно сыграл чешский нападающий команды Лукаш Седлак, оформивший дубль.
Фото © ХК "Трактор"
Челябинский "Трактор" дома победил "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе "Трактора" три результативные передачи сделал американский защитник Ник Бэйлен, выступающий за сборную Белоруссии. Дубль оформил чешский нападающий уральской команды Лукаш Седлак.
"Трактор" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 44 матчах. Его по дополнительным показателям опережает магнитогорский "Металлург", у которого также 63 балла. "Барыс" с 40 очками идёт на восьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Трактор" — "Барыс" — 4:2
Шайбы: Тертышный 9' (1:0), Седлак 10' (1:0), Седлак 35' (3:0), Берглунд 38' (3:1), Сагадеев 41' (3:2), Пулккинен 59' (4:2)
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