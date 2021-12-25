Три очка Бэйлена принесли "Трактору" победу над "Барысом" в КХЛ

Челябинский "Трактор" дома победил "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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"Трактор" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 44 матчах. Его по дополнительным показателям опережает магнитогорский "Металлург", у которого также 63 балла. "Барыс" с 40 очками идёт на восьмой строчке.