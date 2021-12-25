НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Ранее у женщин лучший результат показала Виктория Сливко.

25 декабря, 12:08
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Биатлонист Евгений Идинов выиграл индивидуальную гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Из-за мороза дистанцию сократили с традиционных 20 километров до 15. Штраф за каждый промах на огневых рубежах составлял 45 секунд.

Идинов оставил незакрытыми три мишени и преодолел дистанцию за 43 минуты 35,3 секунды. Вторым стал Дмитрий Иванов, с одним промахом отставший на 0,2 секунды. Третье место занял Пётр Пащенко (три промаха, +33,3 секунды). Выступавший в нынешнем сезоне на Кубке мира Евгений Гараничев показал восьмой результат (шесть промахов, +1.56,1).

Биатлонистка Сливко победила в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

Биатлонистка Сливко победила в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

Ранее Лайф сообщал, что аналогичную гонку у женщин выиграла Виктория Сливко. Второй стала Лариса Куклина, третьей — Анастасия Егорова.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1