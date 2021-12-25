Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Из-за мороза дистанцию сократили с традиционных 20 километров до 15. Штраф за каждый промах на огневых рубежах составлял 45 секунд.

Идинов оставил незакрытыми три мишени и преодолел дистанцию за 43 минуты 35,3 секунды. Вторым стал Дмитрий Иванов, с одним промахом отставший на 0,2 секунды. Третье место занял Пётр Пащенко (три промаха, +33,3 секунды). Выступавший в нынешнем сезоне на Кубке мира Евгений Гараничев показал восьмой результат (шесть промахов, +1.56,1).