Предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера отменили из-за коронавируса
Соревнования проводятся с 1923 года. Ранее на них пять раз побеждал московский "Спартак", четырежды — петербургский СКА, по два раза — столичные "Локомотив" и "Динамо".
Фото © Spengler Cup
Традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почётного президента ИИХФ Рене Фазеля.
Соревнования должны были пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. Ранее из-за пандемии от участия в турнире отказалась сборная Канады.
"Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков "Давоса" обнаружены положительные тесты на коронавирус", — заявил Фазель.
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Кубок Шпенглера проводится с 1923 года. Ранее на нём пять раз побеждал московский "Спартак", четырежды — петербургский СКА, по два раза — столичные "Локомотив" и "Динамо", по разу — вторая сборная СССР, магнитогорский "Металлург", "Торпедо" из Горького (ныне — Нижний Новгород), московские ЦСКА и "Крылья Советов", челябинский "Трактор", тольяттинская "Лада" и уфимский "Салават Юлаев".
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