Традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почётного президента ИИХФ Рене Фазеля.

Соревнования должны были пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. Ранее из-за пандемии от участия в турнире отказалась сборная Канады.

"Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков "Давоса" обнаружены положительные тесты на коронавирус", — заявил Фазель.