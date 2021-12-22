Без Овечкина, но в статусе фаворитов: Что значит для сборной России по хоккею отказ НХЛ от Олимпиады в Пекине Лайф разбирается, как команда Алексея Жамнова пойдёт ко второму золоту подряд без ведущих игроков планеты 22 декабря, 17:13 Игроки национальной сборной России по хоккею. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила, что её игроки не поедут на Олимпиаду в Пекине. Главный старт четырёхлетия пройдёт без суперзвёзд мирового хоккея, таких как Александр Овечкин, Конор Макдэвид, Сидни Кросби, Евгений Малкин, и многих других. Пока болельщики пытаются понять, какая трагедия для мирового хоккея произошла на наших глазах, Лайф разбирается, что ждёт нашу сборную.

Почему НХЛ отказалась от Олимпиады в Пекине?

Согласно официальному заявлению лиги, поводом для отказа стала ситуация с коронавирусом. НХЛ в декабре отменила более 50 матчей, более 100 игроков вошли в ковид-протокол. При этом ещё пару месяцев назад ситуация была совершенно иной. НХЛ ехала в Пекин, старые правила поведения в пандемию отошли на второй план. Казалось, что всё идёт к возвращению прежних реалий.

Однако новый штамм "омикрон" внёс свои коррективы в происходящее. Резкий рост числа заболевших, отмены матчей и многое другое. Плюс не очень ясны были карантинные правила на Играх в Пекине. Понятно, что они могли и могут повлиять на форму игроков, особенно тех, кто привык к североамериканским реалиям.

"К сожалению, учитывая серьёзное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с CoViD-19 (50 игр уже были отложены до 23 декабря), участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаём и ценим усилия, прилагаемые МОК, IIHF и оргкомитетом Игр в Пекине по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждём Олимпиады в 2026 году", — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Будем честны: ещё до принятия окончательного решения НХЛ много говорилось о том, что лига не хочет отпускать своих игроков в Китай. Всё дело в дорогих страховках и, в принципе, достаточно автономном статусе НХЛ. Мы же уже привыкли, что игроки из США и Канады не сильно-то жалуют чемпионаты мира, которые проходят весной.

Вряд ли на ситуации как-то мог сказаться дипломатический бойкот Игр со стороны властей США. Тем более что Профсоюз игроков НХЛ до последнего всячески выступал за то, чтобы хоккеисты ехали в Пекин. Однако буквально в последний момент ситуация резко изменилась.

Что ждёт сборную России?

Понятно, что решение НХЛ резко увеличило шансы нашей команды. Ведь не поедут на Игры не только российские звёзды, но и другие — канадцы, американцы, шведы, финны и чехи. Однако больно болельщикам становится из-за того, что для целого ряда нашего славного поколения хоккеистов это был, вероятнее всего, последний шанс взять олимпийское золото.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн вручает Кубок Стэнли капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину после победы его команды в серии плей-офф чемпионата НХЛ. Фото © TASS / AP / John Locher

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин — все они уже давно играют в НХЛ, и не факт, что будут оставаться в столь же мощной форме до 2026 года, когда Олимпиада будет проходить в Италии. А ведь на шее у них ни разу не висело золото Игр. И это-то при всех титулах и регалиях.

"Мы были готовы к любой ситуации, но жалко ребят, Овечкина и Малкина, которые хотели приехать и побороться за золото Олимпиады, за свою страну. Жалко. К сожалению, жизнь так распорядилась, но сегодня дали шанс игрокам КХЛ", — заявил РИА "Новости" президент ФХР Владислав Третьяк.

С другой стороны, и без звёзд НХЛ у нас крепкая сборная — Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и целый ряд других звёзд нашей родной КХЛ. И это ещё мы не вспомнили про 16-летнего Матвея Мичкова, в гениальности которого нет сомнений. Как показал Кубок Первого канала, сборная у нас крайне боеспособная, команда может зажечь. Если бы не досадное поражение от финнов, плохого слова в адрес спортсменов вы бы не услышали.

К тому же в 2018 году наша сборная была в такой же ситуации: флаг, гимн и игроков НХЛ у нас забрали. Итог вы помните прекрасно: победа в финале над командой Германии и долгожданное олимпийское золото.

Зимние Олимпийские игры – 2018 в Пхёнчхане. Фото © ТАСС / DPA / Anke Waelischmiller / SVEN SIMON

Россия — новый фаворит Олимпиады?

Безусловно, шансы команды Алексея Жамнова резко возросли, ибо у нас есть свой сильный домашний чемпионат, да и сборная в деле была проверена. Другой вопрос, что возводить нас в статус фаворитов рано. Одних из — конечно, но не больше.

Сильная команда из той же КХЛ и домашних лиг может собраться и у финнов, и у сборной Швеции, и у чехов. Неплохая команда, судя по Кубку Первого канала, подбирается у канадцев. Бороться она будет точно. Сложнее всего сборной США, которая куда сильнее зависима от НХЛ и её игроков, нежели канадцы.

Остальные — условные Словакия, Латвия или же Дания с Германией — способны преподнести сюрприз, но вряд ли стоит ждать от них суперфеерии. В любом случае решение, с одной стороны, губит мировой хоккей, оставляя главный старт четырёхлетия без сильнейших. Однако есть и другая сторона: Олимпиада теперь получает совершенно иной поворот и шанс стать плацдармом для тех, кто ещё недавно не мог громко заявить о себе на весь мир.

Авторы Шамиль Гаджиев