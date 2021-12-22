Овечкин, Малкин и другие остались без медалей: Хоккеисты НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Ранее лига была вынуждена уйти на паузу из-за ситуации с коронавирусом.
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Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сыграют на Олимпийских играх в Пекине зимой 2022 года, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба НХЛ.
"К сожалению, учитывая серьёзное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с CoViD-19 (50 игр уже были отложены до 23 декабря), участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаём и ценим усилия, прилагаемые МОК, IIHF и оргкомитетом Игр в Пекине по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждём Олимпиады в 2026 году", — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
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Ранее Лайф сообщал, что из-за резкого роста числа заболевших НХЛ приостановила сезон с 22 по 26 декабря и отменила целый ряд матчей.
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