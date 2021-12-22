"К сожалению, учитывая серьёзное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с CoViD-19 (50 игр уже были отложены до 23 декабря), участие в Олимпийских играх больше невозможно. Мы, безусловно, признаём и ценим усилия, прилагаемые МОК, IIHF и оргкомитетом Игр в Пекине по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждём Олимпиады в 2026 году", — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.