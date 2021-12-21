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"Овечкина и Малкина будет жалко": Жамнов назвал неприятной ситуацию с возможным отсутствием игроков НХЛ на Олимпиаде

Скорее всего, лига в ближайшее время объявит об отказе отпускать хоккеистов в Китай из-за распространения коронавируса.

21 декабря, 13:10
<p>Алексей Жамнов. Фото © ФХР</p>

Алексей Жамнов. Фото © ФХР

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал неприятной ситуацию с возможным отсутствием игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает "Чемпионат".

Накануне СМИ сообщили, что руководство НХЛ из-за распространения коронавируса не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

"Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. <...> Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко", — заявил Жамнов.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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