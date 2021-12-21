Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал неприятной ситуацию с возможным отсутствием игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает "Чемпионат".

Накануне СМИ сообщили, что руководство НХЛ из-за распространения коронавируса не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

"Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. <...> Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко", — заявил Жамнов.