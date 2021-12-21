НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Химки" объявили о трансфере Павла Мамаева

С марта 2020 года бывший футболист сборной России выступал за "Ростов".

21 декабря, 10:58
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Подмосковные "Химки" подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!" говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В Сети смеялись над фото новой девушки Мамаева до пластики, не зная, что это лишь нелепая ретушь

В Сети смеялись над фото новой девушки Мамаева до пластики, не зная, что это лишь нелепая ретушь

С марта 2020 года Мамаев выступал за "Ростов". В составе клуба он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист играл за "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". В составе сборной России он провёл 15 матчей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1