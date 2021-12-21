"Химки" объявили о трансфере Павла Мамаева

Подмосковные "Химки" подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

С марта 2020 года Мамаев выступал за "Ростов". В составе клуба он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.