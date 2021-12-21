НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором "Спартака"

До этого он работал в лондонском "Челси", а также итальянских "Палермо" и "Новаре".

21 декабря, 09:47

Лука Каттани. Фото © Getty Images / Tullio M. Puglia

Бывший скаут футбольного клуба ПСЖ Лука Каттани стал спортивным директором московского "Спартака", сообщает пресс-служба красно-белых.

Помимо ПСЖ, где он был скаутом последние пять лет, на аналогичной должности он работал в "Челси", а также занимал пост спортивного директора в итальянских клубах "Палермо" и "Новара".

"Попасть в еврокубки": "Спартак" озвучил задачи Ваноли на посту главного тренера

"Попасть в еврокубки": "Спартак" озвучил задачи Ваноли на посту главного тренера

Добавим, что красно-белые пожелали Каттани удачи на новой для него должности. К своей работе итальянский специалист приступит уже сегодня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1