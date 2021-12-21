Бывший скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором "Спартака"
До этого он работал в лондонском "Челси", а также итальянских "Палермо" и "Новаре".
Лука Каттани. Фото © Getty Images / Tullio M. Puglia
Бывший скаут футбольного клуба ПСЖ Лука Каттани стал спортивным директором московского "Спартака", сообщает пресс-служба красно-белых.
Помимо ПСЖ, где он был скаутом последние пять лет, на аналогичной должности он работал в "Челси", а также занимал пост спортивного директора в итальянских клубах "Палермо" и "Новара".
Добавим, что красно-белые пожелали Каттани удачи на новой для него должности. К своей работе итальянский специалист приступит уже сегодня.
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