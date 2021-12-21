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Бывшему сопернику Фёдора Емельяненко предъявили обвинения в избиении пяти человек

Ранее боец был претендентом на чемпионский пояс UFC в средней и полутяжёлой весовых категориях.

21 декабря, 09:10

Американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен. Фото © Getty Images / Jayne Kamin-Oncea

Американскому бойцу смешанных единоборств Чейлу Соннену предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений пятерым посетителям отеля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ММА Fighting.

Накануне 44-летнего спортсмена задержали после драки с одним из постояльцев гостиницы. В полицейском рапорте указано, что Соннен избил пятерых посетителей.

"Соннену было предъявлено обвинение в нанесении побоев пяти пострадавшим", — заявил официальный представитель полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфилд.

Фёдор Емельяненко проведёт прощальный поединок на турнире Bellator в России

Фёдор Емельяненко проведёт прощальный поединок на турнире Bellator в России

Соннен — бывший претендент на чемпионский пояс UFC в средней и полутяжёлой весовых категориях. Два своих последних боя он проиграл в рамках промоушена Bellator. В октябре 2018 года он уступил россиянину Фёдору Емельяненко, а в июне 2019-го — бразильцу Лиото Мачиде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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