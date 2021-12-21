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"Я произвёл впечатление": Бывший тренер "Локомотива" Николич заявил, что может возглавить российский клуб

С железнодорожниками он выиграл Кубок России и дважды становился призёром в РПЛ.

21 декабря, 08:43
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что может в ближайшее время возглавить один из российских футбольных клубов. Об этом сообщает сербское издание Espreso.

"В России меня уважают, мне поступило несколько предложений от серьёзных команд. Среди них есть и действительно большие клубы. Я произвёл хорошее впечатление своей работой в России, вполне вероятно, что скоро туда вернусь", — сказал Николич.

42-летний сербский специалист не исключил, что может возглавить конкурента "Локомотива" в чемпионате России. В подобном переходе он не видит ничего плохого.

В "Локомотиве" назвали причины увольнения Николича с поста главного тренера

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В начале октября Николич покинул пост главного тренера "Локомотива" после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также брал с клубом Кубок страны. Вместо серба железнодорожники назначили немца Маркуса Гисдоля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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