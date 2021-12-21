Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что может в ближайшее время возглавить один из российских футбольных клубов. Об этом сообщает сербское издание Espreso.

"В России меня уважают, мне поступило несколько предложений от серьёзных команд. Среди них есть и действительно большие клубы. Я произвёл хорошее впечатление своей работой в России, вполне вероятно, что скоро туда вернусь", — сказал Николич.

42-летний сербский специалист не исключил, что может возглавить конкурента "Локомотива" в чемпионате России. В подобном переходе он не видит ничего плохого.