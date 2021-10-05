"Локомотив" объявил об увольнении Марко Николича

Футбольный клуб "Локомотив" официально объявил об увольнении главного тренера команды Марко Николича и его тренерского штаба. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте команды.

"Футбольный клуб "Локомотив" и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич", — говорится в заявлении клуба.