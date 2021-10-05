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"Локомотив" объявил об увольнении Марко Николича

Исполняющим обязанности наставника команды станет легендарный в прошлом игрок красно-зелёных Дмитрий Лоськов.

5 октября, 12:35
<p>Фото © Claudio Pasquazi/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Claudio Pasquazi/Anadolu Agency via Getty Images

Футбольный клуб "Локомотив" официально объявил об увольнении главного тренера команды Марко Николича и его тренерского штаба. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте команды.

"Футбольный клуб "Локомотив" и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич", — говорится в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности наставника команды станет легендарный в прошлом игрок красно-зелёных Дмитрий Лоськов. В "Локомотиве" также пожелали удачи Николичу на его новом месте работы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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