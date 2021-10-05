Определилась дата выборов нового президента РПЛ
До этого исполнять обязанности руководителя Премьер-лиги будет глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
Фото © РПЛ
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября. Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, возглавлявший лигу с 2007 года. До новых выборов исполнять его обязанности будет глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
"Нас давно ничего не шокирует. Шока не было. Мы рады, что Ашот Рафаилович принял предложение возглавить РПЛ в качестве и.о. Дальше будут проведены выборы. Мы приняли решения, которые приняли. И, повторюсь, единогласно. Выборы пройдут 22 ноября", — заявил Бабаев.
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что с момента отставки прежнего руководителя до новых выборов должно пройти не менее 40 дней.
"Согласно регламенту, готовится процедура голосования, выдвижения. Должно пройти 40 дней с сегодняшнего дня... Есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, придут другие её реформировать. В данном случае пришёл не чужой человек, любящий футбол, а клубы и РФС окажут ему необходимую поддержку", — отметил он.
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