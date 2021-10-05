СМИ: Клубы РПЛ единогласно согласились продлить контракт с "Матч ТВ"
Также на покупку прав на трансляции матчей чемпионата России претендовали компания "Яндекс", видеосервисы Start и Okko.
Клубы РПЛ единогласно выбрали "Матч ТВ" новым вещателем на ближайшие четыре года. Об этом передаёт "РБК-Спорт" со ссылкой на представителя телеканала и собеседника в правлении Премьер-лиги.
Сообщается, что "Матч ТВ" увеличил своё прежнее предложение по правам за трансляции матчей чемпионата России. За первые два года действия нового контракта вещатель готов заплатить 6,6 миллиарда рублей, за следующие два года — ещё 7,7 миллиарда.
Все клубы РПЛ единогласно поддержали новое улучшенное предложение "Матч ТВ" в ходе общего собрания, которое проходит во вторник в Москве.
По информации "РБ-Спорт", новое предложение "Матч ТВ" составляет 6 миллиардов рублей в год чистыми.
"Матч ТВ" владеет правами на показ матчей РПЛ с 2014 года. Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему контракту, согласно которому Премьер-лига получает 1,7 миллиарда рублей в год.
Ранее предполагалось, что в тендере за право приобретения прав на трансляции помимо "Матч ТВ" примет участие компания "Яндекс", а также видеосервисы Start и Okko.
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