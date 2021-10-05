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Почётный президент РФС Колосков заявил, что смена президента РПЛ не принесёт "никаких потрясений"

Ранее Сергей Прядкин решил оставить занимаемую с 2007 года должность. Его место займёт глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.

5 октября, 11:02
<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев, © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев, © ТАСС / Артём Коротаев

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Лайфом прокомментировал решение президента РПЛ Сергея Прядкина подать в отставку со своего поста и выразил мнение, что никаких серьёзных потрясений в этой связи ждать не стоит.

"Понятно, что без веских причин он не покинул бы свой пост, учитывая, что его недавно переизбрали на новый срок. Но РПЛ и клубы не говорят нам, каковы же причины смены. Однако то, что придёт новый руководитель, это автоматически ведёт за собой новые какие-то изменения", — заявил Колосков.

Он уверен, что смена президента РПЛ никак не отразится на работе лиги, а также её руководителя, ведь её аппарат продолжает работать, а календарь соревнований утверждён. Очевидно, что все дальнейшие решения будут приниматься коллегиально, добавил Колосков.

"Поэтому никаких потрясений сейчас быть не может", — подытожил почётный президент РФС.

Экс-президент РПЛ Прядкин получит 12 миллионов рублей после ухода со своего поста

Экс-президент РПЛ Прядкин получит 12 миллионов рублей после ухода со своего поста

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц. Он будет находиться на своём посту в статусе исполняющего обязанности до выборов руководителя РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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