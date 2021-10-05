Почётный президент РФС Колосков заявил, что смена президента РПЛ не принесёт "никаких потрясений"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Лайфом прокомментировал решение президента РПЛ Сергея Прядкина подать в отставку со своего поста и выразил мнение, что никаких серьёзных потрясений в этой связи ждать не стоит.

"Понятно, что без веских причин он не покинул бы свой пост, учитывая, что его недавно переизбрали на новый срок. Но РПЛ и клубы не говорят нам, каковы же причины смены. Однако то, что придёт новый руководитель, это автоматически ведёт за собой новые какие-то изменения", — заявил Колосков.

Он уверен, что смена президента РПЛ никак не отразится на работе лиги, а также её руководителя, ведь её аппарат продолжает работать, а календарь соревнований утверждён. Очевидно, что все дальнейшие решения будут приниматься коллегиально, добавил Колосков.

"Поэтому никаких потрясений сейчас быть не может", — подытожил почётный президент РФС.